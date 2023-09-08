Не подлежат мобилизации: адвокат объяснил, когда мужчин снимают с воинсого учета

Во время военного положения военнообязанные, не имеющие отсрочки, могут быть мобилизованы. Впрочем, часть мужчин снимают с учета.

.Какой предельный возраст и когда военнообязанного снимают с воинского учета, объяснил адвокат Ростислав Кравец, передает 24 Канал.

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Какой предельный возраст пребывания на воинском учете

Кравец рассказал, что запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

К первой относятся те, кто проходил военную службу и получил военно-учетную специальность. Ко второй – которые не получили или вообще не проходили службу.

Согласно статье 28 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемые в зависимости от возраста.

Так, военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского склада, делятся на разряды по возрасту:

первый – до 35 лет,

второй – до 60 лет.

Военнообязанные, находящиеся в запасе офицерского склада, тоже делятся на разряды по возрасту.

В частности, первый:

младший офицерский состав – до 45 лет;

старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав – до 60 лет;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Кстати, предельный возраст пребывания в запасе второго разряда вообще является граничным возрастом пребывания в запасе.

Соответственно мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из воинского учета,

– отметил адвокат.

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Что может уменьшить потребность в мобилизации

После достижения 60 лет мужчина может присоединиться к Вооруженным Силам по собственному желанию и стать добровольцем.

Советник руководителя ОП объяснил, благодаря чему можно сократить мобилизационные потребности в Украине и снизить потери личного состава на фронте. Михаил Подоляк отметил, что, прежде всего, необходимо дальнобойное оружие.

Оно высокоточное, в отличие от российского, и позволяет уничтожать вдали от переднего края огромное количество вражеских ресурсов и резервов. В частности, речь идет ракеты Taurus, ATACMS, дополнительные снаряды HIMARS и тому подобное.

Благодаря этому можно снизить потребность в живой силе, то есть в мобилизации, и существенно снизить наши потери, отметил Подоляк.