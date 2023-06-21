Кого могут мобилизовать только по собственному желанию: полный список категорий

В Украине идет проведение общей мобилизации во время военного положения. Есть определенный список лиц, которых могут забрать на службу только по собственному желанию.

Среди них – забронированные работники, лица с инвалидностью и другие. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать только по собственному желанию

Так, в Украине могут мобилизовать по собственному желанию только таких граждан:

забронированных работников;

лиц с инвалидностью, временно непригодных к службе по состоянию здоровья;

лиц, у которых более трех детей в возрасте до 18 лет;

лиц, самостоятельно воспитывающих ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лиц, воспитывающих больного ребенка с поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологией, психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа;

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

военнообязанных, ухаживающих за больной женой или мужем, ребенком или родителями;

военнообязанных, имеющих супругу или мужа из лиц с инвалидностью или родителей с инвалидностью I или II группы;

опекунов лиц с инвалидностью;

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка или детей, а кто-то из супругов уже проходит военную службу;

студентов, аспирантов и докторантов дневной или дуальной формы обучения, ученых и педагогов;

лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в войне с 2014 года.

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