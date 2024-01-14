Нельзя: кого запрещено бронировать во время мобилизации

Часть предприятий, учреждений и организаций может бронировать своих работников от мобилизации. Впрочем, это касается не всех военнообязанных.

Кто именно не подлежит бронированию от мобилизации, пишет 24 Канал. Заметим, что можно выделить две категории.

Кстати говоря "Соберемся днем или ночью": Арахамия ответил, когда законопроект о мобилизации будет внесен в Раду

Кого нельзя бронировать

Не могут быть забронированы от мобилизации лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Вторая категория – военнообязанные, имеющие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности. Они указаны в письме Минобороны от 11 марта 2022 года. В этом письме говорится, что решение принял Главнокомандующий ВСУ.

Так, запрещено бронирование военнообязанных, имеющих специальности рядового и старшинского состава. В частности: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 07, 07, 07 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 14, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 30, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Также запрещено бронирование офицерского состава по группам ВУС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Какая разница между бронированием и отсрочкой

Ранее юрист Владислав Юрчак рассказал, какая разница между бронированием и отсрочкой.

Заметил, что бронирование – это лишь одно из оснований отсрочки от призыва во время мобилизации.