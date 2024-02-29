Законопроект о мобилизации: в Раде назвали сроки, когда рассмотрят документ во втором чтении

Депутаты Верховной Рады уже вскоре могут начать рассматривать законопроект о мобилизации во втором чтении. Это может произойти до конца марта 2024 года.

Об этом в эфире передачи "Тема с Мосейчук" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. По его словам, рассмотрение законопроекта о мобилизации до конца марта во втором чтении произойдет при самом оптимистичном сценарии, информирует 24 Канал.

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Корниенко назвал сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении

Александр Корниенко отметил, что сейчас законопроектом о мобилизации занимается комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По словам заместителя главы ВР, этот комитет работает непрерывно.

В частности, депутаты комитета согласовывают между собой позиции и пока не перешли к рассмотрению поправок.

Оптимистично, за эту и следующую неделю они выйдут на ту редакцию, по которой дальше технически нужно будет создать таблицу на второе чтение, при таком количестве поправок это займет примерно неделю. Оптимистично, до конца марта мы можем попытаться выйти с этим в зал,

– отметил Корниенко.

Он также отметил, что в парламенте будут продолжаться многодневные дебаты, во время которых депутаты, как ожидается, будут предлагать собственные поправки к законопроекту.

В то же время Корниенко отметил важность соблюдения процедурных правил для обеспечения принятия закона в соответствии с установленными процедурами.

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