Кто имеет право проверять военно-учетные документы во время мобилизации
В Украине мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе документы воинского учета. Существует перечень органов, которые имеют право их проверять.
Военно-учетные документы существуют в двух формах: традиционной бумажной и электронной с QR-кодом. Обе формы имеют равную юридическую силу, поэтому достаточно иметь при себе только одну из них, – информирует 24 Канал
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Право на проверку документов
Проверять военно-учетные документы могут представители:
- ТЦК и СП;
- полиции;
- Госпогранслужбы.
Они имеют право спросить документы в пограничной полосе, на пунктах пропуска, по месту жительства или работы, в общественных местах, на блокпостах.Обратите внимание! В соответствии с законодательством, граждане обязаны иметь при себе один из видов военно-учетных документов и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.
Существуют следующие виды военно-учетных документов:
- для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- для резервистов – военный билет.
Необходимость ношения военно-учетных документов возникает из необходимости обеспечения национальной безопасности и общей мобилизации в условиях нынешней полномасштабной войны с Россией.
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Вспомним, что несколько месяцев назад заработало мобильное приложение Резерв+, через которое можно обновлять военно-учетные данные и предъявлять соответствующий военно-учетный документ уполномоченным органам по требованию.
Для этого программа генерирует QR-код.