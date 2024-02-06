Мобилизация в Украине: почему украинцам могут повторно вручить повестки
Источник:NV
Некоторым украинцам могут повторно вручать повестки. Речь идет не только о мобилизационном распоряжении.
Недавно Верховная Рада уже в десятый раз продлила военное положение в Украине. Оно будет длиться до 13 мая 2024 года.
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Украинцам могут повторно вручать повестки
Как пояснило издание, некоторые мужчины после полномасштабного вторжения России в Украину добровольно пришли в ТЦК и СП, однако их не призвали в ряды ВСУ. Среди этих людей могут быть лица, которые прошли ВЛК и не имеют отсрочки.
Если военно-врачебная комиссия признала этих мужчин непригодными или ограниченно годными, и их не мобилизовали, то представители военкоматов могут им повторно вручить повестки. Заключение ВВК действует только 1 год, а определенные отсрочки тоже имеют ограниченный срок. Также тех, кто стоит на воинском учете и не был мобилизован, могут вызвать в ТЦК для комплектования подразделений необходимыми специалистами.
Поэтому повестки могут снова вручать для:
- повторного прохождения ВВК;
- проверки учетных данных;
- проверки данных забронированного работника;
- проверки обстоятельств для отсрочки;
- для мобилизации.
Ранее пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея в комментарии "Суспильному" объяснила, что повестки для уточнения данных будут выдаваться двум категориям мужчин. А именно тем, кто еще не получил их с 24 февраля 2022, и внутренне перемещенным лицам. Сама повестка об уточнении данных не означает немедленной мобилизации.
Другие новости о мобилизации
- Не так давно представитель Дарницкого районного территориального центра комплектования в Киеве Владимир Новосядлый заявил, что сотрудники военкоматов могут раздавать повестки в кафе и спортзалах. По его словам, украинское законодательство не ограничивает места вручения этих документов.
- Ранее вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Дие не появятся повестки. Также он опроверг слухи о проведении выборов с помощью этого приложения.