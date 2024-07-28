В ТЦК объяснили, могут ли мобилизовать украинцев в возрасте от 18 до 25 лет

28 июля 2024, 20:53
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Одесский областной ТЦК и СП

В Украине мужчины в возрасте от 18 до 25 лет являются призывниками. Однако есть случаи, когда таких лиц могут и мобилизовать.

В последнее время участились случаи, когда мужчины в возрасте до 25 лет получают повестки. Подробное объяснение норм украинского законодательства по мобилизации опубликовал Одесский ТЦК и СП.

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Почему украинцев мобилизуют до 25 лет

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать:

  • Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;
  • Если мужчина закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
  • Признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригоден в военное время.

В ТЦК добавили, что в апреле 2024 года в Украине отменили статус "ограниченно годный". Люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.

То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии,
– говорится в публикации.

Согласно новому законодательству, после ВВК человек может получить следующие статусы:

  • Годен к службе;
  • Годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • Непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;
  • Временно непригоден – требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей;
  • Непригодны к военной службе с перепрохождением через 6 – 12 месяцев.

К слову, ранее в Минобороны объяснили, какие специалисты больше всего нужны в армии. Речь идет также о тыловых специальностях.

Автор: Поліна Буянова