Мобилизуют ли после 50: разъяснение комитета по нацбезопасности

В Генштабе рассказали, мобилизуют ли мужчин после 50 лет. Это зависит от потребностей армии и специальности.

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет проводится только в случае наличия у них дефицитных военно-учетных специальностей и исключительно по распоряжению Генштаба. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "УП. Жизнь".

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Мобилизуют ли мужчин после 50 лет

По словам нардепа Федора Вениславского, соответствующее положение содержится в директиве Командования Сухопутных войск. Несмотря на это, мужчины до 60 лет остаются военнообязанными, и окончательное решение по их мобилизации принимает Генштаб, исходя из потребностей армии.

Как пояснил Вениславский, военные подразделения преимущественно не берут мужчин после 50 лет, если они не обладают критически важными специальностями. Большинство подразделений имеют штурмовой характер, и из-за возраста таких военнообязанных привлекают минимально.

В то же время он ответил на вопрос о рассмотрении законопроекта о запрете мобилизации ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных мужчин до 25 лет. Смысла в ней сейчас нет. Это понимают и военные. Поэтому, по моей информации, таких случаев не фиксировали,

– добавил депутат.

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