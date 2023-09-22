Может ли уехать за границу исключенный из военного учета мужчина
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации выезд мужчин за пределы государства ограничен. Впрочем, некоторые категории имеют право на пересечение границы.
Может ли уехать за границу мужчина, которого исключили из военного учета, объяснила адвокат Марина Бекало. Об этом пишет 24 Канал.
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Только при наличии отметки
Адвокат рассказала, что исключенные из учета могут пересекать границу только при наличии отметки в военно-учетном документе (военном билете или временном удостоверении) об исключении из учета по состоянию здоровья.
Если мужчина исключен из учета и не подлежит мобилизации, он имеет право на пересечение границы на основании пункта 2 – 6 Правил пересечения границы. Для подтверждения этого обстоятельства достаточно иметь временное удостоверение с отметкой об исключении.
Чтобы убедиться, что вы имеете право на пересечение границы, можно направить соответствующий запрос в ГНСУ.
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Кого могут исключить из военного учета
Согласно украинскому законодательству, исключению из военного учета подлежат лица, которые:
- призванные или принятые на военную службу;
- проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе;
- прекратили гражданство Украины;
- были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими.