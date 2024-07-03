Возможно ли освобождение от службы для отца 3 детей: адвокат разъяснила законодательные нюансы

В условиях военного положения родители трех несовершеннолетних детей имеют право на увольнение с военной службы. Адвокат Татьяна Козаченко разъяснила, как это работает.

На фоне всеобщей мобилизации в Украине возникает много вопросов о возможности увольнения со службы для родителей малолетних детей. В эфире "Киев24" адвокат Татьяна Козаченко предоставила исчерпывающие разъяснения по этой теме, – информирует 24 Канал.

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Мобилизация многодетных родителей: что важно знать

По словам Козаченко, декретный отпуск не является основанием для освобождения мужчин от мобилизации, но женщин – да. Исключение составляют семьи, где оба родителя являются военнообязанными: они могут самостоятельно решить, кто из них пойдет в декрет.

Как констатировала Козаченко, если трое детей у отца являются несовершеннолетними, то это основание для того, чтобы такое лицо было уволено с военной службы.

Адвокат отметила, что в случае возникновения коллизий, которые не могут быть решены через командование, необходимо обращаться в суд.

Судебная практика в этих вопросах неоднозначна, но существуют прецеденты, когда суды удовлетворяли требования многодетных родителей. Козаченко также рекомендует обращаться за профессиональной юридической помощью для анализа каждой конкретной ситуации.

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Адвокат обратила внимание на изменения в законодательстве, которые позволяют родителям трех несовершеннолетних детей быть демобилизованными, если такая ситуация возникает во время службы. Кроме того, она напомнила о возможности получения краткосрочного отпуска в связи с рождением ребенка, который может длиться до 14 дней.