Мобилизация в июле: у кого могут изъять автомобиль в пользу ВСУ

30 июня 2023, 13:01
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Владельцы автомобилей в Украине должны помнить, что сейчас во время военного положения их авто могут изъять в пользу Вооруженных Сил. Однако это может произойти только в случае предъявления им от ТЦК частичного наряда на военное положение от Минобороны.

Также во время военного положения авто и другую технику могут изымать у предприятий и других субъектов. Отметим, что отвечает за это Министерство обороны. Именно оно формирует и подает запросы о количестве транспортных средств, которые нужны армии, – информирует 24 Канал.

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У кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Отметим, что этот вопрос регулируется пунктом 7 Положения о военно-транспортном долге. Согласно этому документу, военно-транспортная обязанность может распространяться, в частности, на:

  • центральные и местные органы исполнительной власти;
  • другие государственные органы, органы местного самоуправления;
  • предприятия, учреждения и организации;
  • железные дороги;
  • порты, пристани, аэропорты;
  • нефтебазы;
  • автозаправочные станции дорожного хозяйства;
  • другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
  • граждан, владельцами транспортных средств.

Важно! У вас "просто так" никто не имеет права забрать автомобиль – это может произойти только после представления территориальным центром комплектования вам частичного наряда, выдавшего ему Минобороны.

Следует сказать, что в этом частичном наряде не указаны лимиты транспортных средств. Они есть только в полной версии документа, который является тайной.

В то же время, любые другие бумаги не являются основанием изъятия у гражданина авто.

Проверка военкомов на честность

  • После скандала с начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым, что, вероятно, приобрел недвижимость за границей почти на 200 миллионов, полученных нечестным путем, будет осуществлена проверка военкомов на честность.
  • В частности, об этом заявил замминистра обороны Александр Павлюк. Генерал-лейтенант констатировал, что он получил от президента Владимира Зеленского задачу создать рабочую группу для проверки всех военных во всех регионах.
  • "Рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", – сказал он.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак