Можно ли отказаться от прохождения ВВК: ответ юриста
Источник:"РБК-Украина"
Прямого запрета отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии в Украине нет. Однако на практике отказ будет нести за собой административную ответственность.
Основными задачами военно-врачебной экспертизы является отбор граждан, пригодных по состоянию здоровья к военной службе. О нюансах прохождения военно-врачебной комиссии рассказала адвокат Екатерина Анищенко.
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Можно ли отказаться от ВВК
Члены ВВК теперь не могут принимать решения по своему усмотрению, а обязаны руководствоваться только четкими нормами. По словам юристки, военнообязанный теоретически может отказаться проходить ВВК и человека никто не может заставить. Однако на практике это будет нести за собой административную ответственность.
По сути, если человек отказывается проходить ВВК, он считается полностью здоровым. И соответственно, на него можно рассчитывать как на будущего мобилизованного. И если человек отказывается от мобилизации, то считается уклонистом. То есть прямого запрета отказаться от ВВК нет, но обязанность есть,
– объяснила Анищенко.
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые приписаны к призывным участкам, и которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательный медицинский осмотр.Обратите внимание! Люди с І, ІІ и ІІІ группами инвалидности не подлежат мобилизации и могут служить только по собственному желанию, предварительно заключив контракт с Вооруженными силами.
Кроме того, в период военного положения отказ от прохождения ВВК противоречит нормам действующего законодательства, поскольку Приказом МОУ № 402 от 14 августа 2008 года указано, что основная цель ВВК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.
Получается, что законодательство не запрещает гражданину отказаться от ВВК, вместе с тем устанавливая ответственность за такой отказ,
– подытожила адвокат Екатерина Анищенко.
Последние изменения в процессе мобилизации
- Кабмин изменил порядок бронирования. Если раньше списки забронированных утверждал Генштаб, то теперь этим будет заниматься Минобороны.
- Сейчас в Раде не утихают обсуждения относительно модели будущего экономического бронирования. Нардепы рассматривают три возможных варианта, один из которых касается ФЛП.
- В Генштабе объяснили, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Это касается даже тех, у кого есть отметка о снятии с воинского учета.