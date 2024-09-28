Могут ли мобилизованные подписать контракт: юридические нюансы

Мобилизованные граждане вполне теоретически выбрать службу по контракту, даже после врученной повестки со стороны ТЦК. Юрист Дмитрий Франчук раскрыл детали процедуры.

По словам эксперта в комментарии для "РБК-Украина", законодательство Украины не запрещает мобилизованным лицам заключать контракт на военную службу. Однако реальность может несколько разочаровывать.

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Как подписать контракт, если в ТЦК вручили повестку

ТЦК и СП имеют право отказать в подписании контракта, учитывая потребности Вооруженных Сил Украины и другие важные факторы, в частности военно-учетную специальность гражданина.

Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности,

– говорит Франчук.

Юрист отмечает, что военнообязанные, желающие служить по контракту, должны обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением и предоставить все необходимые документы.

После прохождения медицинской комиссии и получения согласия от ТЦК и СП, они смогут заключить контракт на военную службу.

Франчук отмечает, что процесс может быть длительным и без гарантий. Важно продолжать выполнять требования повестки до получения окончательного решения от ТЦК и СП.

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