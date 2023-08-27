Возможно ли трудоустройство без воинского учета: в ТЦК дали разъяснение

В Украине продолжили мобилизацию и военное положение до 15 ноября 2023 года из-за того, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить и уничтожить наше государство. В связи с этим есть определенные правила по трудоустройству военнообязанных.

Для работодателей недавно объяснили правила ведения воинского учета. Это сделала Служба по связям с общественностью Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Особенности трудоустройства для военнообязанных

В ТЦК заявили, что военнообязанных, призывников и резервистов можно брать на работу только в том случае, если они состоят на воинском учете в районных (городских) военкоматах. Представители военкомата подчеркнули, что руководители государственных органов или органов местного самоуправления, а также учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений (независимо от форм собственности) должны соблюдать законодательные нормы по ведению воинского учета.

Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов: у военнообязанных – военных билетов или временных удостоверений, а у призывников – удостоверений о приписке к призывным участкам,

– говорится в сообщении.

В обращении ТЦК отмечается, что за нарушение законодательства работодатели могут нести ответственность по закону.

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