Проблем с мобилизацией в Украине нет, – в МВД сказали, будет ли новая волна призыва

В Украине появились сообщения, что повестки будут раздавать "всем и всюду". На самом деле, в Украине продолжается процесс мобилизации, главная задача которой доукомплектовывать ВСУ.

Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Ранее сообщалось о том, что в Украине могут ввести целевую мобилизацию.

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В настоящее время не предусмотрены новые волны мобилизации

Смирнов рассказал, что в настоящее время в Украине не предусмотрены новые волны мобилизации. Мобилизация сейчас носит характер не волн, а доукомплектации. Есть большое количество желающих, есть возможность проходить подготовку как в Украине, так и за рубежом.

Этот мобилизационный ресурс будет высококвалифицированным. Возможность поехать в ту или иную страну подготовиться,

– отметил советник министра внутренних дел Украины.

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Проблем с мотивацией нет

Он продолжил, что проблем с мотивацией у наших военных, у наших людей нет. А значит, и проблем с мобилизацией тоже. Нет проблем с тем, чтобы призвать людей, которые действительно этого хотят.

"У нас повестки просто так не раздают. Были отдельные истории, в частности, для нарушителей комендантского часа и т.д. Есть большое количество должностей, которые нужны, в том числе в глубоком тылу, а бойцы, которые хотят воевать, защищать свою страну и имеют достаточную мотивацию, смогут переместиться в зону боевых действий", – заметил Смирнов.

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