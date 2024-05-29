Нарушителей воинского учета будут искать дольше: с 19 мая продлили сроки: с 19 мая
Источник:"Судебно-юридическая газета"
Недавно многим гражданам отменили статус "в розыске", о котором они узнали, обновляя военно-учетные данные. Это произошло из-за того, что сроки такого "розыска" стали считаться по-новому.
Люди имели статус "в розыске", потому что ТЦК обращались в полицию из-за того, что лицо игнорирует повестки или еще как-то нарушает воинский учет. Такой "розыск" до 19 мая должен был длиться 2 месяца со дня нарушения. Новый закон о мобилизации продлил этот срок.
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Как изменились сроки розыска
Президент Украины 17 мая подписал закон, по которому лиц, что не стали на воинский учет или не обновили данные, не явились по вызову в ТЦК, смогут штрафовать от 17 тысяч до 22,5 тысячи гривен.
Штрафы могут накладывать заочно. Протокол, на основании которого потом выносится постановление ТЦК, предлагают не составлять при условии наличия у ТЦК подтверждающих документов о получении вызова. Этот закон также ввел новые сроки для наложения штрафа.
Ранее предполагалось, что административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении – не позднее чем через 2 месяца со дня его обнаружения, кроме случаев, когда дело рассматривает суд.
Новый закон ввел другой срок: административное взыскание за совершение в особый период нарушения правил воинского учета и мобилизации может налагаться в течение 3 месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения. Практически это означает, что на лицо могут наложить штраф в течение года со дня совершения нарушения.
Новые правила мобилизации и воинского учета
- По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Впрочем, они не могут вручать повестки.
- После того, как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, военнообязанные граждане должны носить с собой военно-учетный документ. В случае отсутствия этого документа на гражданина могут выписать штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
- До 16 июля 2024 года всем военнообязанным украинцам нужно уточнить адрес проживания, контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии).