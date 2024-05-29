Люди имели статус "в розыске", потому что ТЦК обращались в полицию из-за того, что лицо игнорирует повестки или еще как-то нарушает воинский учет. Такой "розыск" до 19 мая должен был длиться 2 месяца со дня нарушения. Новый закон о мобилизации продлил этот срок.

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Как изменились сроки розыска

Президент Украины 17 мая подписал закон, по которому лиц, что не стали на воинский учет или не обновили данные, не явились по вызову в ТЦК, смогут штрафовать от 17 тысяч до 22,5 тысячи гривен.

Штрафы могут накладывать заочно. Протокол, на основании которого потом выносится постановление ТЦК, предлагают не составлять при условии наличия у ТЦК подтверждающих документов о получении вызова. Этот закон также ввел новые сроки для наложения штрафа.

Ранее предполагалось, что административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении – не позднее чем через 2 месяца со дня его обнаружения, кроме случаев, когда дело рассматривает суд.

Новый закон ввел другой срок: административное взыскание за совершение в особый период нарушения правил воинского учета и мобилизации может налагаться в течение 3 месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения. Практически это означает, что на лицо могут наложить штраф в течение года со дня совершения нарушения.

Новые правила мобилизации и воинского учета