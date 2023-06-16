Мобилизация в Украине: нужно ли идти в ТЦК по повестке людям с инвалидностью

В Украине продлено военное положение и мобилизация, поскольку полномасштабное вторжение России продолжается. Мужчины 18 – 60 лет считаются военнообязанными, однако не все категории граждан подлежат призыву.

Юрист Мария Звягинцева заявила, что повестки могут приходить всем военнообязанным мужчинам. В том числе людям с инвалидностью.

Читайте также Мобилизация продолжается: может ли военный расторгнуть контракт во время военного положения

Нужно ли идти в ТЦК при наличии инвалидности

Правозащитница призвала не игнорировать вызов в ТЦК в случае получения повестки.

ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВЛК, в том числе имеющих отсрочку или бронирование,

– подчеркнула она.

В то же время юрист отметила, что украинское законодательство запрещает принудительную мобилизацию лиц с инвалидностью. Они могут служить разве что по собственному желанию и по месту жительства.

В случае получения повестки, такие люди должны прийти в ТЦК, чтобы просто сверить военно-учетные данные. С собой таким лицам нужно взять документы, подтверждающие их инвалидность.

Мужчины с подтвержденной инвалидностью не обязаны подписывать повестку о прохождении медицинской комиссии. Если такие лица согласятся на прохождение ВЛК, их поступок можно рассматривать как добровольное желание мобилизоваться. Тогда их отсрочки прекратят действовать после того, как они будут признаны годными к службе и им выдадут мобилизационное распоряжение.

Большеполезной информаций о мобилизации