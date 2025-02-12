В Украине хотят планово отказаться от мобилизации: в ОП рассказали детали

Украинская власть хочет поэтапно отказаться от мобилизации. Зато в будущем с мобилизованными гражданами будут подписывать контракты с четкими сроками и бонусами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы в интервью "Мы-Украина".

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Что сказал Палиса о плановом отказе от мобилизации

Павел Палиса, говоря о контрактах с ВСУ для молодежи с 18 по 24 года, отметил, что говорится не о мобилизации этой категории населения. Им предлагают альтернативу – добровольное присоединение к Вооруженным силам Украины.

Сейчас это тестовый пилотный проект, который является краткосрочным контрактом для граждан Украины от 18 до 24 лет с присутствующей финансовой мотивацией. Также с отдельными бонусами в виде отсрочки после завершения контракта сроком на год и право выезда за границу. И это, как я уже говорил, пилотный проект,

– пояснил заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что сейчас этот проект попытаются затестить в отдельных бригадах. Сейчас идет подготовка и переговоры по обеспечению самой подготовки, которая будет гарантирована тем же самым контрактом.

"Мы прорабатываем предохранители для того, чтобы все было четко прописано в самом контракте обязанностей гражданина и Министерства обороны в лице командира воинской части. Ведем консультации также с представителями гражданского общества относительно самого контракта. Прорабатываем изменения в законодательство на многих уровнях, которые потребуются для реализации этого проекта.", – отметил Палиса.

Кроме того, заместитель руководителя ОП немного рассказал, что это первый этап из большей программы, где будет говориться о возможности подписания уже мобилизованными гражданами Украины контракта с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми бонусами.

Говорится о том, чтобы планово отказаться от мобилизации,

– резюмировал Палиса.

К слову, нардеп и член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, что сейчас в Верховной Раде не зарегистрировано никаких законодательных инициатив, которые бы предлагали снизить призывной возраст в Украине. Поэтому все разговоры вокруг этого – это "исключительно политические дискуссии".