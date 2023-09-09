Легальное основание избегания мобилизации: почему будут проверять студентов в возрасте 30+ лет

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, поскольку полномасштабное вторжение России не прекращается. Мужчины-студенты имеют отсрочку от призыва в ряды ВСУ. Однако некоторые из них могут лишиться этого права.

Аналитик Центра совместных действий Оксана Заболотная прокомментировала проект закона, который недавно зарегистрировали Верховной Раде. Законопроект предлагает отменить отсрочку для определенных групп студентов.

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Какая особенность законопроекта

Документ уточняет условия призыва на военную службу во время мобилизации на особый период и устраняет легальное основание уклонения от мобилизации. Законопроект также указывает, что не подлежат призыву те студенты, которые по дневной форме обучения учатся на уровнях образования в последовательности, определенной законом об образовании, и если обучение было начато не позднее года достижения тем, кто получает образование, 30-летнего возраста.

То есть студентов, которые в свои 40-45 лет массово вступают в вузы ради того, чтобы уклониться от мобилизации, у нас больше не будет,

– добавила она.

По ее словам, в ряде вузов резко возрос процент студентов-контрактников. В качестве примера она привела Черновицкий торгово-экономический институт, где количество контрактников выросло в 12 раз.

Примут ли этот законопроект

Аналитик прогнозирует, что общественное мнение по этому документу разделится. Те, кто сейчас служат в рядах ВСУ, сочтут этот законопроект логичным и справедливым.

Я думаю, что им (мобилизованным – 24 Канал) не очень приятно отдавать себе отчет, что их сосед в 45 лет пошел учиться на физкультурника для того, чтобы избежать мобилизации. Одновременно для тех людей, которые избегают мобилизации всеми возможными способами, он (законопроект – 24 Канал ) будет не очень комфортен,

– заметила экспертка.

По ее мнению, народные депутаты соберутся и проголосуют за этот законопроект.

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