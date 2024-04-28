Если у ВСУ не хватает людей, то даже при наличии техники все не будет так работать, как это нужно. Это 24 Канала заметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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"Бойцы не могут эффективно воевать без артиллерии. Но если людей на фронте не хватает, тех, кто держит оборону, мало, не хватает людей для обслуживания техники, каких-то специалистов, к примеру, то даже при наличии техники все не будет работать так, как нужно. Поэтому каждый фактор очень важен",– объяснил он.

Первоочередное для решения

Давид Шарп отметил, что мобилизация– это внутреннее дело Украины. Руководство нашего государства должно самостоятельно решать характер приоритетов.

Мне кажется, эта проблема должна быть первоочередной для решения. Потому что если из-за недостатка личного состава враг добьется успеха на фронте, то другие внутриполитические соображения могут оказаться уже неуместными. Поэтому это должно быть приоритетно,

– подчеркнул он.

Военный обозреватель предположил, что действительно Вашингтон мог убеждать Киев как можно быстрее заняться проблемами, которые возникли относительно мобилизации.

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