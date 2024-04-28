Если у ВСУ не хватает людей, то даже при наличии техники все не будет так работать, как это нужно. Это 24 Канала заметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.
К теме США давили на Киев, чтобы тот решил проблемы с мобилизацией,– NYT
"Бойцы не могут эффективно воевать без артиллерии. Но если людей на фронте не хватает, тех, кто держит оборону, мало, не хватает людей для обслуживания техники, каких-то специалистов, к примеру, то даже при наличии техники все не будет работать так, как нужно. Поэтому каждый фактор очень важен",– объяснил он.
Первоочередное для решения
Давид Шарп отметил, что мобилизация– это внутреннее дело Украины. Руководство нашего государства должно самостоятельно решать характер приоритетов.
Мне кажется, эта проблема должна быть первоочередной для решения. Потому что если из-за недостатка личного состава враг добьется успеха на фронте, то другие внутриполитические соображения могут оказаться уже неуместными. Поэтому это должно быть приоритетно,
– подчеркнул он.
Военный обозреватель предположил, что действительно Вашингтон мог убеждать Киев как можно быстрее заняться проблемами, которые возникли относительно мобилизации.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина формирует новые бригады для усиления позиций. Он подчеркнул, что они знают, как победить. Но украинским защитникам требуется своевременная поддержка от союзников в достаточном количестве.
- Закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. В нем прописано, что все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК, электронном кабинете или в ЦНАП. Если военнообязанный не пришел обновить свои данные в течение 60 дней, то в таком случае военкомат обращается в полицию и представляет информацию о нарушителе для розыска.
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что раньше Польша неоднократно предлагала помочь украинским властям, отправив украинских мужчин, подлежащих военной службе, "выполнить свой гражданский долг". Однако ни одного официального обращения Киева в Польшу по поводу этого, как выяснилось, не было.