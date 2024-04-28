Якщо у ЗСУ не вистачає людей, то навіть за наявності техніки все не працюватиме так, як це потрібно. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.
До теми США тиснули на Київ, аби той розв’язав проблеми з мобілізацією, – NYT
"Бійці не можуть ефективно воювати без артилерії. Та якщо людей на фронті не вистачає, тих, хто тримає оборону, мало, не вистачає людей для обслуговування техніки, якихось спеціалістів, наприклад, то навіть за наявності техніки все не буде працювати так, як потрібно. Тому кожен фактор дуже важливий", – пояснив він.
Першочергове для розв'язання
Давид Шарп зазначив, що мобілізація – це внутрішня справа України. Керівництво нашої держави повинне самостійно вирішувати характер пріоритетів.
Мені здається, ця проблема повинна бути першочерговою для розв'язання. Тому що якщо через нестачу особового складу ворог досягне успіху на фронті, то інші внутрішньополітичні міркування можуть стати вже недоречними. Тому це повинно бути пріоритетно,
– підкреслив він.
Військовий оглядач припустив, що дійсно Вашингтон міг переконувати Київ якнайшвидше зайнятись проблемами, які виникли щодо мобілізації.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна формує нові бригади для посилення позицій. Він підкреслив, що вони знають, як перемогти. Але українським захисникам потрібна своєчасна підтримка від союзників у достатній кількості.
- Закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. У ньому прописано, що всі військовозобов'язані чоловіки повинні упродовж 60 днів оновити свої дані в ТЦК, електронному кабінеті або у ЦНАП. Якщо військовозобов'язаний не прийшов оновити свої дані протягом 60 днів, то в такому випадку військкомат звертається до поліції та подає інформацію про порушника для розшуку.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що раніше Польща неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських чоловіків, які підлягають військовій службі, "виконати свій громадянський обов'язок". Однак жодного офіційного звернення Києва до Польщі з приводу цього, як з'ясувалося, не було.