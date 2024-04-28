Якщо у ЗСУ не вистачає людей, то навіть за наявності техніки все не працюватиме так, як це потрібно. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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"Бійці не можуть ефективно воювати без артилерії. Та якщо людей на фронті не вистачає, тих, хто тримає оборону, мало, не вистачає людей для обслуговування техніки, якихось спеціалістів, наприклад, то навіть за наявності техніки все не буде працювати так, як потрібно. Тому кожен фактор дуже важливий", – пояснив він.

Першочергове для розв'язання

Давид Шарп зазначив, що мобілізація – це внутрішня справа України. Керівництво нашої держави повинне самостійно вирішувати характер пріоритетів.

Мені здається, ця проблема повинна бути першочерговою для розв'язання. Тому що якщо через нестачу особового складу ворог досягне успіху на фронті, то інші внутрішньополітичні міркування можуть стати вже недоречними. Тому це повинно бути пріоритетно,

– підкреслив він.

Військовий оглядач припустив, що дійсно Вашингтон міг переконувати Київ якнайшвидше зайнятись проблемами, які виникли щодо мобілізації.

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