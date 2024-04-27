Нещодавно Верховна Рада підтримала новий законопроєкт про мобілізацію, а згодом його підписав Володимир Зеленський. Також, як зазначає NYT, Україна посилила патрулювання на кордоні, аби запобігати втечам військовозобов'язаних. Останнім кроком стала заборона консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років за кордоном.
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Вимога США
Поки американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони також вимагали в уряду Києва, аби той розв'язав проблеми з мобілізацією.
Як зазначав помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн під час візиту до Києва цього тижня, мобілізаційні зусилля є настільки критично необхідними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.
Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби,
– сказав він на пресконференції.
- Міноборони повідомило, що повістка не забороняє військовозобов'язаному прийти в рекрутинговий центр і обрати собі професію. Це можна зробити, якщо особа отримала повістку для уточнення данних. Проте прийти з повісткою, коли людина пройшла військово-лікарську комісію та готова до відправлення в частину, не вийде.
- Дмитро Кулеба повідомив, що питання повернення чоловіків з-за кордону буде справедливим щодо тих, хто залишився в Україні. Однак захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС.
- Незабаром в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Міноборони повідомило, що натомість утворять 4 категорії: повністю придатні, придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, або ж придатні за окремими спеціальностями чи для виконання специфічних завдань.