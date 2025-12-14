Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "ICTV Факты". Об изменениях в закон о мобилизации журналисты поговорили с адвокатом, партнером Grain Law Firm Лидией Карплюк.

Какие предприятия бронируют своих работников?

По словам адвоката, приказом №722 определяется, что предприятия, которые производят товары, выполняют работы и предоставляют услуги по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей для обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований, а также уполномоченные субъекты управления объектами государственной собственности, осуществляющих регулирование, контроль и координацию деятельности таких предприятий, учреждений и организаций, определяются такими, что имеют важное значение в национальной экономике в сфере оборонно-промышленного комплекса в случае, если соответствуют одному из критериев ниже:

Пребывание предприятия в процессе выполнения:

государственного контракта, заключенного с ним государственным заказчиком в сфере обороны;

договора по производству товаров оборонного назначения, в частности вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, за счет средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины, в частности благотворительной деятельности;

договора по выполнению работ оборонного назначения, заключенного с предприятием (учреждением, организацией), включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), которое является главным исполнителем задач или мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.

Получение предприятием, учреждением, организацией финансовой государственной поддержки в виде грантов, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 8 марта 2024 №262 Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.

Осуществление предприятием, учреждением, организацией функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности. Если такое предприятие не соответствует ни одному из вышеупомянутых критериев, то оно может быть определено Минобороны таким, имеющим важное значение, если соответствует критериям:

Пребывание предприятия, учреждения, организации в процессе выполнения государственного контракта (договора), заключенного им с государственным заказчиком в сфере обороны.

Привлечение предприятия, учреждения, организации на основании договоров, в частности внешнеэкономических договоров (контрактов), к выполнению государственного контракта (договора), заключенного с государственным заказчиком в сфере обороны.

Включение предприятия, учреждения, организации в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

Участие предприятия, учреждения, организации в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности.

Участие предприятия, учреждения, организации в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивания имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Осуществление предприятием, учреждением, организацией промышленного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, которые используются предприятиями оборонно-промышленного комплекса для изготовления товаров оборонного назначения.

