Про це пише 24 Канал із посиланням на "ICTV Факти". Про зміни до закону про мобілізацію журналісти поговорили з адвокаткою, партнеркою Grain Law Firm Лідією Карплюк.

Дивіться також Муляжі ворога, вибухи та пастки: як "Сектор стійкості" допомагає визначати бойову готовність військових – репортаж

Які підприємства бронюють своїх працівників?

За словами адвокатки, наказом №722 визначається, що підприємства, які виробляють товари, виконують роботи й надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їхніх складових частин для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань, а також уповноважені суб’єкти управління об’єктами державної власності, які здійснюють регулювання, контроль та координацію діяльності таких підприємств, установ та організацій, визначаються такими, що мають важливе значення у національній економіці у сфері оборонно-промислового комплексу у разі, якщо відповідають одному з критеріїв нижче:

Перебування підприємства у процесі виконання:

державного контракту, укладеного з ним державним замовником у сфері оборони;

договору щодо виробництва товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їхніх складових частин, за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України, зокрема благодійної діяльності;

договору щодо виконання робіт оборонного призначення, укладеного з підприємством (установою, організацією), включеним до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), яке є головним виконавцем завдань або заходів, передбачених державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Отримання підприємством, установою, організацією фінансової державної підтримки у вигляді грантів, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 березня 2024 року №262 Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

Здійснення підприємством, установою, організацією функцій уповноваженого суб'єкта управління об’єктами державної власності. Якщо таке підприємство не відповідає жодному з вищезазначених критеріїв, то воно може бути визначене Міноборони таким, що має важливе значення, якщо відповідає критеріям:

Перебування підприємства, установи, організації у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони.

Залучення підприємства, установи, організації на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання державного контракту (договору), укладеного з державним замовником у сфері оборони.

Включення підприємства, установи, організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).

Участь підприємства, установи, організації в реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Участь підприємства, установи, організації в реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Здійснення підприємством, установою, організацією промислового виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу для виготовлення товарів оборонного призначення.

Що відомо про останні новини про мобілізацію в Україні?