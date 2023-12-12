Отдельный вызов: в Раде прокомментировали проблемы мобилизации
Источник:"Телеграф"
Украина приближается ко второй годовщине полномасштабного вторжения. В настоящее время украинские власти усиливают борьбу с уклонением от мобилизации. В Раде прокомментировали главные ошибки во время призыва и недостатки функционирования ТЦК.
Член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская рассказала, что общество возмущается течением мобилизации. Украинцы жалуются, что в Киеве или Одессе военкоматы буквально закрывают глаза на ночные клубы, а в районах и селах забирают на службу всех мужчин.
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Проблемы мобилизации в Украине
Бобровская рассказала о трудностях мобилизации. Среди основных проблем она выделила расслабленное состояние общества по поводу "победы уже завтра". Также есть недостатки в отборе на военную службу и методах работы ТЦК.
Бобровская отметила, что одна из проблем мобилизации – комплектация по принципу количества, а не качества. Еще одна проблема – отношение к рядовому военному в армии в целом.
Отдельный вызов – возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30 – 35+. И конечно, качество – командирам нереально трудно приводить в сознание или командовать бойцами, у которых имеются зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, не допускаемыми к службе,
– объяснила политик.
Бобровская обратила внимание на то, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск.
По словам народной депутатки, это означает приоритетность обеспечения комплектации бригад Сухопутных войск и однобокость в подходе ко всем проблемам.
Мобилизация в Украине: что известно
- В декабре 2023 года заместитель министра образования Оксена Лисового рассказал, что часто люди используют высшее образование как средство обходить военную службу. По состоянию на сейчас в Верховной Раде есть несколько инициатив, которые говорят о том, как с этим справиться, ведь мобилизационный ресурс в Украине проблематичен.
- В настоящее время в Украине действует официальный перечень категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Его частично расширили в августе 2023 года и с тех пор его не изменяли. Впрочем, юристы отмечают, что при определенных условиях можно лишиться права на отсрочку.
- В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что на сегодняшний день военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут свободно пересекать границу, даже если имеют рабочую визу страны Евросоюза. Согласно действующему законодательству наличие такого документа не является достаточным основанием для выезда за границу во время войны. Мужчины, имеющие рабочую визу страны Евросоюза, смогут уехать из Украины только в том случае, если они не подлежат мобилизации во время войны и имеют право на выезд.