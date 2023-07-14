Как в Украине реально наказывают за уклонение от мобилизации: приговоры и условные сроки

На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. Уклонистов от армии ждут реальные приговоры.

Уклонение от мобилизации может влечь как административную, так и уголовную ответственность. Подробнее о реальных приговорах, оправдании и отмене постановлений военкоматов – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание Как получить отсрочку от мобилизации: подробное объяснение

Реальные приговоры за уклонение от армии

К административным правонарушениям относятся:

испорчение военно-учетных документов или потеря их по неосторожности – грозит штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 гривны до 119 гривен).

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета – грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 3 400 до 5 100 гривен.

Отметим, что упразднить постановление о привлечении к ответственности можно только в судебном порядке. Для этого необходимо подать иск против ТЦК и СП.

Уголовная ответственность наступает в нескольких случаях. Самая распространенная статья 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. За это грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Что известно об "условном" сроке

В то же время реальное наказание может быть заменено "условным" сроком. Он может длиться от шести месяцев до трех лет или от года до двух. Так, мужчина, получивший "условный" срок, должен выполнять возложенные на него обязанности и не совершать других уголовных правонарушений.

В случае совершения нового преступления – испытательный срок отменят и мужчину заберут в тюрьму.

Суд может отменить постановления военкоматов

Повестка состоит из двух частей – сам документ и корешок, где человек расписывается. Если военнообязанный не прибыл в военкомат, его привлекают к админответственности. В итоге начальник ТЦК и СП выносит постановление.

Такие постановления часто отменяют по основаниям нарушения процедуры рассмотрения админдела. Или, если нет оснований, что этот мужчина получал повестку.

Кто может выехать из Украины с "белым билетом"

Мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно пригодны к военной службе" или "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время" возможности уехать за границу не имеют.

Так, выехать из Украины могут только мужчины, относящиеся к категории "непригодные к военной службе, сняты с военного учета". К тому же для этого необходимо получить дополнительные документы.