Юрист объяснила, может ли мать отказаться от ребенка, чтобы отец получил отсрочку

Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако если один из родителей специально отказывается от прав на ребенка, существуют определенные риски.

Право на отсрочку определяет статья 23 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". О том, какие риски есть для родителей, которые отказываются от прав на ребенка, рассказала адвокат Елена Воронкова.

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Какие есть риски для родителей и детей

Отца-одиночку в Украине могут мобилизовать только по его добровольному согласию. В такой "схеме" наибольшим риском для ребенка является возможность оказаться в детском доме. Такое может случиться, если мать лишат родительских прав, а с отцом что-то случится.

Мать сможет обратиться в суд за восстановлением родительских прав, но эта процедура сложная и требует времени. Это может затянуться и на полгода, и на год, который ребенок проведет не в совсем комфортных условиях,

– пояснила юрист.

Лишение родительских прав осуществляется только на основании решения суда с соответствующим заключением органов опеки и попечительства.

По словам Елены Воронковой, ответственные родители не идут на такие риски и не прибегают к подобным схемам.

Если идти от обратного, то как условно "отдать" ребенка не ответственному родителю. Но в каждой ситуации все отдельно нужно решать, потому что может и так случиться, что это наиболее логичный и единственно возможный вариант для людей,

– подытожила она.

К слову, после 16 июля повестки могут присылать Укрпочтой, в частности, по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.