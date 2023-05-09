Учитывайте новое законодательство: что такое военный учет и кто должен на него становиться

С начала большого вторжения в Украине идет мобилизация и не действует призыв на срочную службу. Вместе с тем важно понимать разницу между такими статусами как "призывник", "военнообязанный" и "мобилизованный".

Юрист Максим Шинжирбаев рассказал о недавние изменения в законодательство о военном учете. По его словам, нужно отделять военный статус "призывник", "военнообязанное лицо" и "подлежащее мобилизации лицо".

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Объяснение эксперта

Начал юрист с того, что на всеобщий военный учет должны становиться мужчины в 16-летнем возрасте в тот год, когда им исполняется 17 лет. Проще говоря, если до конца 2023 года ему будет 17 лет, а сейчас ему 16 – то он должен прийти и приписаться на призывной участок.

Собственно после этого он автоматически становится на учет как призывник и может быть призван на службу в период от 18 до 27 лет. Хотя, конечно, есть случаи, которые дают временное освобождение от срочной военной службы и в таком случае за парнем просто закрепляется статус "военнообязанный" – призывником он не является.

То есть, нужно отделять военный статус "призывник" и "военнообязанное лицо". Да, со статусом "военнообязанное" лицо может быть с 18 лет, но при условии, что оно освобождено от прохождения срочной службы,

– сказал юрист.

Однако он отметил, что срочная военная служба во время действия военного положения не проводится согласно статье 18 закона о военном учете и службе. Соответственно, поэтому требуется отдельный статус "призывник", ведь такие лица, которые не проходили службу, не могут быть мобилизованы в обычном порядке.

Кто может получить отсрочку

Как можно понять, мобилизации не подлежат лица, которым исполнилось 60 лет. Хотя они все же могут быть призваны по собственному желанию.

Кроме того, отметим, что причины, по которым предоставляется отсрочка, являются неизменными, это: