Общая мобилизация в Украине: могут ли призвать всех членов семьи

Верховная Рада в начале мая продлила мобилизацию еще на 90 дней. Мужчин в возрасте 18 – 60 лет могут призвать в ряды ВСУ. Но есть исключения.

В связи с полномасштабной агрессией России у украинцев возникает много вопросов по призыву. Юрист Ростислав Кравец рассказал, сколько родственников могут подлежать мобилизации.

К теме Могут ли раздавать повестки за границей: юрист дал четкий ответ

Какое количество людей могут мобилизовать из одной семьи

Адвокат заявил, что в украинском законодательстве не определено точное количество лиц, которых можно призывать. Также нет запрета на призыв всех членов одной семьи. По словам Кравца, если вся семья подлежит мобилизации, то всех этих родственников могут призвать на службу в ВСУ.

Соответственно, могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей,

– отметил правозащитник.

Какие существуют исключения

Также юрист рассказал об исключениях. Всех членов семьи не могут мобилизовать, если эта семья воспитывает несовершеннолетних детей. Кроме этого под мобилизацию не подпадают те лица, у которых члены семьи погибли или пропали без вести из-за войны с Россией.

Речь идет о таких близких родственниках, как муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной брат и сестра. Братья и сестры могут быть полнородными или неполнородными.

Более полезная информация о мобилизации