Мобилизация безработных: украинцев будут призывать через центр занятости

Военные части будут размещать предложения по трудоустройству безработных на "Едином портале вакансий" Государственной службы занятости. Известно, что на некоторых вакансиях будет акцентировано большее внимание.

Ранее стало известно, что Минобороны совместно с Государственной службой занятости и robota.ua совершенствуют систему рекрутинга. В МОУ убеждены, что такое сотрудничество позволит сделать его более эффективным.

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Мобилизация безработных украинцев

Предполагается, что особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, которые важны для поддержки войска в тылу.

С этого портала предложения могут получать безработные по всей Украине. Также планируется проведение отбора и профессионального обучения кандидатов по заказу Сил обороны,

– рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Правительство уверяет, что это очень важный шаг. По словам Свириденко, он поможет усилить оборонительную способность страны.

Это также позволит кандидатам выбирать специальности и подразделение для службы в дальнейшем.

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