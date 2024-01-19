Мобилизация безработных: украинцев будут призывать через центр занятости
Источник:Правительственный портал
Военные части будут размещать предложения по трудоустройству безработных на "Едином портале вакансий" Государственной службы занятости. Известно, что на некоторых вакансиях будет акцентировано большее внимание.
Ранее стало известно, что Минобороны совместно с Государственной службой занятости и robota.ua совершенствуют систему рекрутинга. В МОУ убеждены, что такое сотрудничество позволит сделать его более эффективным.
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Мобилизация безработных украинцев
Предполагается, что особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, которые важны для поддержки войска в тылу.
С этого портала предложения могут получать безработные по всей Украине. Также планируется проведение отбора и профессионального обучения кандидатов по заказу Сил обороны,
– рассказала министр экономики Юлия Свириденко.
Правительство уверяет, что это очень важный шаг. По словам Свириденко, он поможет усилить оборонительную способность страны.
Это также позволит кандидатам выбирать специальности и подразделение для службы в дальнейшем.
Новый законопроект по цифровизации армии: что известно
- 16 января Верховная Рада приняла долгожданный законопроект №10062 по реестрам для военного учета. В Минобороны объяснили, что реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат. Реестр призывников, военнообязанных и резервистов будет более совершенным, наладится взаимодействие между всеми реестрами и данными по военному учету.
- Известно, что благодаря принятому законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим. Вдобавок, военнослужащие и военнообязанные получат портал электронных услуг. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе. А еще теперь будет возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).
- В то же время, законопроект поможет Минобороны усилить киберзащиту и даст право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Это поможет освободить средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов. Благодаря этому уволенные ресурсы будут использовать для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры.