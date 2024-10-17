Какие болезни освобождают от мобилизации в 2024 году: обновленный список заболеваний

17 октября 2024, 12:17
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Автор: Сергей Попович

В период мобилизации военнообязанные должны пройти ВВК и в случае пригодности к службе, пройти её. Однако некоторые болезни освобождают от призыва даже без присуждения инвалидности.

Некоторые болезни ограничивают эффективное выполнение боевых задач. Последний раз перечень болезней, с которыми не берут в армию, обновляли 18 августа 2023 года в приказе №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", передает 24 Канал.

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Общий список болезней, которые освобождают от призыва

Общий список болезней:

  • активный туберкулёз легких с выделением микобактерий и/или при наличии распада легочной ткани;
  • тяжёлые формы вирусных гепатитов;
  • ВИЧ-болезнь с IV клинической стадией, с иммунной декомпенсацией;
  • новообразования – некоторые типы онкозаболеваний попадают под полную непригодность;
  • болезни крови и кроветворных органов;
  • нарушения эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, их последствия;
  • расстройства психики и поведения;
  • болезни нервной системы;
  • болезни глаза и придаточного аппарата;
  • болезни уха;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • болезни мочеполовой системы;
  • пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;
  • тяжёлые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. со значительным нарушением функций. Отравления и другие последствия действия внешних причин.

Далее более подробные списки болезней по их типам.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата

Непригодными к военной службе считаются люди, у которых есть:

  • выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
  • выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;
  • болезни стекловидного тела и глазного яблока;
  • неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
  • все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
  • остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Не подлежат призыву также лица с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

Новообразования (опухоли)

При наличии таких типов новообразований, военнообязанный освобождается от призыва:

  • первичные и вторичные злокачественные опухоли всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;
  • злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, которые быстро и медленно прогрессируют: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома; злокачественные лимфопролиферативные болезни; множественная миелома; различные виды лейкозов и т.д., со значительными изменениями;
  • доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Различные формы онкологии также требуют индивидуального определения. Больной может быть определен как временно или полностью непригодный.

Болезни крови и кроветворных органов

Освобождение от службы получают лица с быстро прогрессирующими заболеваниями, значительно нарушающими функции:

  • анемией, нарушением свертываемости крови;
  • геморрагическими состояниями;
  • другими болезнями крови.
  • Также не подлежат призыву пациенты с нарушениями задействования иммунного механизма.
  • Болезни эндокринной системы, нарушение питания и обмена веществ, их последствия
  • Непригодными считаются люди с болезнями со значительными нарушениями функций:
  • болезни щитовидной железы;
  • все типы сахарного диабета;
  • нарушения других эндокринных желез.
  • В этом же списке нарушения обмена веществ, в частности все виды ожирения со значительными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе являются лица с:

  • резко выраженными стойкими психическими расстройствами;
  • расстройствами психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя, наркотиков и т.д. (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
  • шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами, аффективными расстройствами с часто повторяющимися фазами;
  • невротическими расстройствами с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
  • с резко выраженными поведенческими расстройствами со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

Глубокая или тяжелая умственная отсталость также есть в этом списке.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе считают лиц:

  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;
  • с гипертонической болезнью III стадии;
  • с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом, со значительными нарушениями функций).

Не подлежат призыву в частности с болезнями артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни нервной системы

В этом списке болезней, освобождающих от мобилизации:

  • воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций);
  • прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Сюда же входят болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций, быстро прогрессирующие.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата

С воинского учета исключают, если есть:

  • выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
  • выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;
  • болезни стекловидного тела и глазного яблока;
  • неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
  • все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
  • остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Не подлежат призыву также лица с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

Болезни органов дыхания

От мобилизации освобождаются люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания, а также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Непригодными к военной службе считаются люди, у которых есть:

  • челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
  • болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
  • болезни печени со значительными нарушениями функций.

Грыжи со значительными нарушениями функций – также в этом списке.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

С воинского учета исключают больных с атопическим дерматитом с распространенной лихенификацией кожного покрова, герпетиформным дерматитом, обычной пузырчаткой.

Если есть другие кожные заболевания, то военнообязанного признают временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Больные артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций считаются непригодными к военной службе.

Также исключают с воинского учета в случае двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

К военной службе не привлекают людей с болезнями почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщин признают непригодными при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваниях половых органов со значительными нарушениями функций.

Кого уже берут в армию после внесенных изменений

В этом же приказе указано, какие болезни не освобождают от мобилизации по новому списку.

Людей со следующими заболеваниями могут мобилизовать:

  • клинически вылеченный туберкулез;
  • вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций – все формы гепатитов;
  • бессимптомный ВИЧ;
  • медленно прогрессирующие и непрогрессирующие заболевания с незначительными нарушениями функций болезни крови (анемия, нарушение свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки);
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций - болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;
  • легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики - деменция, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;
  • невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия);
  • медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия);
  • эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).

Список болезней, что временно освобождали от мобилизации, не изменился.