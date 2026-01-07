Огромные проблемы, – военный предположил, почему Зеленский не комментирует проблемы мобилизации

В Украине все острее говорят о мобилизации и нехватке людей в армии. На фоне нападений на работников территориальных центров комплектования тема становится еще более чувствительной.

Журналист и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Павел Казарин в эфире 24 Канала объяснил, почему президент избегает публичных комментариев о мобилизации. Он предположил, что здесь работает логика, которая напрямую бьет по рейтингам.

Почему мобилизация стала темой, которую избегают на Банковой?

Проблему нехватки людей в армии, по словам Казарина, уже не скрыть, но четких объяснений от первых лиц государства общество почти не слышит. В то же время тема с нападениями на работников территориальных центров комплектования звучит публично, но без системной позиции сверху. Поэтому мобилизация превращается в острый вопрос, который каждый обсуждает, но который мало кто хочет озвучивать вслух.

С мобилизацией у нас действительно есть огромные проблемы,

– сказал Казарин.

Он пояснил, что причина не только в самой непопулярности темы, а в том, что ее стараются не касаться, чтобы не терять рейтинг. Если бы президент занимался мобилизацией, она, по его мнению, регулярно звучала бы в обращениях и сопровождалась бы понятной государственной политикой. В частности, речь шла бы и об ответственности для тех, кто игнорирует повестки.

Президент полностью игнорирует эту тему, мобилизация рейтингово непопулярна,

– отметил Казарин.

В результате, по его словам, самую непопулярную тему "спускают" на военных, и именно они вынуждены тянуть ее на себе. Он добавил, что людей приходится искать на улицах и доставлять в территориальные центры комплектования, потому что решения на уровне центральной и местной власти не становятся системными. Это, по его мнению, и обостряет ситуацию вокруг мобилизации.

У центральной власти до сих пор есть соблазн думать, что если не сегодня, то за полгода все закончится,

– сказал Казарин.

По его словам, будто снова и снова возникает мысль: если не сейчас, то "за полгода" все может завершиться, а значит непопулярные темы можно откладывать. Поэтому мобилизация, которая больно бьет по рейтингам, не становится темой публичной политики первых лиц государства.

Мобилизация в Украине, что известно: