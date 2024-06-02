Погибнуть в Тисе проще, чем в ВСУ, – Тимочко

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предупредил, что в обществе распространены мифы о войске. Но на самом деле воюет только треть из общего состава армии. А разгонять мифы выгодно криминалитету.

С начала мая в Тисе утонуло 10 человек. Тех, кто пытается незаконно пересечь границу, подстерегает много опасностей. Например, медведи на границе с Румынией.

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Они (уклонисты – 24 Канал) имеют больше шансов погибнуть во время попыток незаконного пересечения границы, чем попасть даже на войну и погибнуть на фронте. Потому что на самом деле на войне воюет, в лучшем случае, только треть из общего состава армии, ведь огромное количество должностей обязывает обеспечивать и поддерживать те боевые подразделения, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. Это следует разъяснять,

– подчеркнул Тимочко.

Поэтому, по его словам, попытка нелегально преодолеть госграницу является более рискованной и смертельно опасной, чем мобилизация в ряды ВСУ. Это немного диссонирует с общественным представлением, и этому есть определенное объяснение.

Мифы об армии создают специально, это выгодно криминалитету

Как объяснил Иван Тимочко, есть целая система запугивания граждан. Людям навязывают, что армия – это обязательно смерть, "линия фронта, где на вас все будет падать и не иначе". А еще – что в армии есть кровожадные офицеры и командиры, которые только и думают, сколько себе орденов нацепить за счет смерти подчиненных.

"Конечно, когда это сработано профессионально, системно, это вызывает серьезный резонанс. Определенные страхи у общества появляются. И появляются люди, которые на волне запугивания пытаются покинуть территорию Украины. Появляется спрос на это", – говорит глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Он подчеркнул: такие люди забывают, что криминалитет, который предлагает незаконный выезд за большие деньги, не имеет выхода на ту сторону. Уклонисты ведутся на сказки о том, что чей-то кум уехал за границу и живет припеваючи. И выкладывают кругленькие суммы, чтобы тоже "жить жизнь" в Европе.

Тем временем ловкие дельцы, которые проворачивают схемы с выездом, хотят заработать побольше. Иногда уклонисты становятся нежелательными свидетелями, потому что могут выболтать секреты. Также они могут отказаться отдавать средства. Все это может привести к трагедии – такой непокорный человек может утонуть в Тисе.

Я уверен, со временем будет только количество расти. Их будут находить больше. Поэтому важно вести просветительскую работу в этом плане,

– подытожил Иван Тимочко.

Почему в Тисе погибает так много людей

Тиса – небольшая река, но стала настоящим местом смерти для многих. За время попыток пересечь ее погибло более 30 человек. И все равно пограничники задерживают тех, кто уверен, что его спасет надувной матрас или круг.

Спикер ГСПУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал: Тиса опасна, потому что там есть ямы и вихри, которые затягивают людей, а также корни деревьев на дне.

Островки на реке также обманчивы. За ними могут быть опасные места.