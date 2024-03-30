Граждане, пришедшие в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал информацию, что мобилизованных украинцев якобы сразу отправляют на фронт. По словам генерала, эти люди попадают на линию боевого соприкосновения не сразу.

В частности, сначала мобилизованные граждане должны пройти обучение. И только после этого могут быть отправлены на фронт.

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Сырский объяснил процесс отправки мобилизованных на фронт

Генерал отметил, что на линию боевого соприкосновения после мобилизации сразу отправляют только определенную долю граждан. По словам главнокомандующего ВСУ, это происходит за очень специальными исключениями.

Например, когда у человека уже есть боевой опыт. В то же время подавляющее большинство этих лиц (мобилизованных – 24 Канал) прибывают в учебные воинские части и центры,

– пояснил Сырский.

Он также отметил, что количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль 2024 года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Генерал также отметил, что только после такого обучения мобилизованных могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности.

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