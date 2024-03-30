Граждане, пришедшие в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт, – Сырский
Источник:Укринформ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал информацию, что мобилизованных украинцев якобы сразу отправляют на фронт. По словам генерала, эти люди попадают на линию боевого соприкосновения не сразу.
В частности, сначала мобилизованные граждане должны пройти обучение. И только после этого могут быть отправлены на фронт.
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Сырский объяснил процесс отправки мобилизованных на фронт
Генерал отметил, что на линию боевого соприкосновения после мобилизации сразу отправляют только определенную долю граждан. По словам главнокомандующего ВСУ, это происходит за очень специальными исключениями.
Например, когда у человека уже есть боевой опыт. В то же время подавляющее большинство этих лиц (мобилизованных – 24 Канал) прибывают в учебные воинские части и центры,
– пояснил Сырский.
Он также отметил, что количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль 2024 года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Генерал также отметил, что только после такого обучения мобилизованных могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности.
Главнокомандующий ВСУ дал интервью: самое интересное из разговора
- Александр Сырский отметил, что Украина сейчас пересматривает свою стратегию мобилизации украинских граждан. Генерал отметил, что сейчас потребность в 500 тысячах мобилизованных граждан уменьшается.
- Сырский отметил, что это произошло после того, как военное командование пересмотрело наши внутренние ресурсы и уточнило боевой состав Вооруженных сил. По словам главнокомандующего ВСУ, наша страна может обойтись меньшим количеством людей для обеспечения обороноспособности.
- Кроме того, генерал прокомментировал и нынешнюю ситуацию на фронте. Сирский подчеркнул, что в последнее время количество возвращенных позиций Силами обороны Украины превышает количество утраченных. Однако генерал отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.
- Главнокомандующий ВСУ также ответил о фортификационных линиях на Авдеевском направлении. Генерал отметил, что украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов неподалеку Авдеевки, используя позиции, которые оборудовали во время боя.
- Сырский также отметил, что Харьков может стать роковым городом для оккупантов, если они решат двинуться туда снова. Генерал подчеркнул, что Украина реагирует на подобные угрозы, поэтому сейчас продолжается большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций.