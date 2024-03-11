"Это не дорога на ноль": в ТЦК назвали основную цель вручения повесток
Источник:Житомирский областной ТЦК и СП
Главной целью издания повесток является уточнение и обновление данных граждан. Именно через повестки территориальные центры комплектования и социальной поддержки вызывают мужчин призывного возраста.
О том, что повестка в ТЦК не равна дороге на “ноль” рассказали в Житомирском областном ТЦК и СП.
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Зачем обновлять данные
В ТЦК отметили, что довольно часто в соцсетях звучит претензия, которая касается вручения повесток мужчинам с инвалидностью. Однако если человек стал инвалидом после приписки к призывному участку или вообще не зарегистрирован в ТЦК, то там о его инвалидности не знают.
Такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где и указано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.д.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК,
– говорится в разъяснении.
В ТЦК добавляют, что воинский учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда.
Какова ситуация с отсрочками
Большая часть работы ТЦК заключается в предоставлении отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания.
Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе – жизнь, – добавляют в ТЦК.
Авторы подчеркивают, что даже после признания военно-врачебной комиссией годными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу ранее, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и слаживание уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.
Законопроект о мобилизации: что известно
- Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации. К нему подали более 4 тысяч поправок, а это может существенно затянуть время. В комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что документ может попасть в зал Верховной Рады до конца марта. Принятие во втором чтении возможно в первой половине апреля 2024 года.
- Уклонистам могут ограничить право управлять автомобилем. Депутаты сообщили, что пришли к консенсусу по этому вопросу. Также в новом законе обещают урегулировать отсрочку от образования. Сейчас люди могут получать несколько высших образований, чтобы избежать призыва.
- Владимир Зеленский принял решение об увольнении срочников в запас. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Речь идет о тех, кто был призван еще до начала полномасштабного вторжения. Уволиться со службы они не могли. Президент подчеркнул, что многие из них хотят подписать контракт с Вооруженными Силами.