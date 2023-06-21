Мобилизация летом 2023: какие есть виды повесток и как они должны быть заполнены

По состоянию на июнь в Украине продолжается проведение общей мобилизации во время военного положения. Вручить повестку могут военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Какие есть виды повесток и как они должны быть заполнены – рассказала глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Мария Левко. По ее словам, есть четыре вида повесток.

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Виды повесток в Украине

Повестки для уточнения данных – вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии военнообязанных, месте работы и других деталях.

Повестки на прохождение ВВК обязывают пройти медицинское обследование.

Повестки на призыв на срочную военную службу – призыв на срочную военную службу.

Мобилизационное распоряжение – получает военнообязанный после прохождения комиссии, если его признали пригодным для прохождения службы.

Как правильно должны быть заполнены повестки

В повестке должна быть такая информация:

фамилия, имя и отчество,

год рождения; адрес жительства военнообязанного,

вид повестки,

дата, время и адрес, куда необходимо явиться,

уточнение необходимых документов,

название органа,

печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника ТЦК.

Законны ли в Украине электронные повестки, которые планируют отправлять в Дие

Напомним, адвокат Валерий Ефремов рассказал, что украинское законодательство пока не готово к электронным повесткам. Сейчас повестку должны вручить лично лично военнообязанному и в документе нужно поставить подпись.

Адвокат отметил, что государство должно гарантировать доступность сервиса каждому гражданину. Под гарантиями понимается обязанность государства за свой счет обеспечить каждого военнообязанного смартфоном и доступом к интернету.