Два способа: в Минздраве рассказали, как военные могут обжаловать выводы ВВК
Источник:Минздрав
Украинские военнослужащие имеют право обжаловать выводы военно-врачебной комиссии, если ее решение не отражает их реальное состояние здоровья. Есть два варианта обжалования: в досудебном порядке и через суд.
Отмечается, что положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке, поэтому лучше начать с него.
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Чтобы оспорить выводы ВВК в досудебном порядке, необходимо:
- Написать заявление/жалобу о несогласовании с заключениями ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК:
- Добавить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предварительного решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).
Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВВК,
– говорится в сообщении.
Военно-врачебная комиссия по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, которое будут принимать во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).
Военные могут обращаться в суд
Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительный результат – истец может обратиться в суд.
Следует отметить, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, поскольку это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК,
– добавили в Минздраве.
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