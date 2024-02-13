На фронте находится меньшинство военных, – офицер ВСУ развеял страхи относительно мобилизации

Рано или поздно мобилизация коснется почти каждого мужчины в Украине. Однако не нужно этого бояться, ведь есть соответствующее обучение. А в самой зоне боевых действий находится меньшинство военных.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что Украине необходимо качественное пополнение личного состава. Для этого нужно ввести новый закон о мобилизации.

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Военным нужна ротация

Как отметил Березовец, не стоит думать, что сразу после мобилизации человека бросят в зону боевых действий. Перед тем идет обучение продолжительностью в 2 – 3 месяца. А на некоторые военные профессии обучение длится и дольше.

Хочу развеять страхи относительно попадания в ряды ВСУ. Это не означает, что вас немедленно бросят в зону боевых действий. Непосредственно в зоне боевых действий находится меньшинство военных. Основная часть занимается логистикой, медицинским обслуживанием, штабные должности и тому подобное,

– сказал Березовец.

Военные, которые находятся на передовой, нуждаются в пополнении и ротации. Некоторые подразделения месяцами не имеют возможности вывода в тыл. Им нужны отпуска и восстановления здоровья.

Война – это очень изнурительно для организма. Наши собратья имеют ранения, множественные контузии. Люди не железные. Им нужен отдых. Поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинских командующих, а потребность,

– отметил Березовец.

Мобилизация в Украине: кратко