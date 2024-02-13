На фронте находится меньшинство военных, – офицер ВСУ развеял страхи относительно мобилизации
Рано или поздно мобилизация коснется почти каждого мужчины в Украине. Однако не нужно этого бояться, ведь есть соответствующее обучение. А в самой зоне боевых действий находится меньшинство военных.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что Украине необходимо качественное пополнение личного состава. Для этого нужно ввести новый закон о мобилизации.
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Военным нужна ротация
Как отметил Березовец, не стоит думать, что сразу после мобилизации человека бросят в зону боевых действий. Перед тем идет обучение продолжительностью в 2 – 3 месяца. А на некоторые военные профессии обучение длится и дольше.
Хочу развеять страхи относительно попадания в ряды ВСУ. Это не означает, что вас немедленно бросят в зону боевых действий. Непосредственно в зоне боевых действий находится меньшинство военных. Основная часть занимается логистикой, медицинским обслуживанием, штабные должности и тому подобное,
– сказал Березовец.
Военные, которые находятся на передовой, нуждаются в пополнении и ротации. Некоторые подразделения месяцами не имеют возможности вывода в тыл. Им нужны отпуска и восстановления здоровья.
Война – это очень изнурительно для организма. Наши собратья имеют ранения, множественные контузии. Люди не железные. Им нужен отдых. Поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинских командующих, а потребность,
– отметил Березовец.
Мобилизация в Украине: кратко
- 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Известно, что его еще будут дорабатывать. Вероятно, документы примут в конце февраля, а подпишут в марте. Все начнет действовать ближе к апрелю.
- В законопроекте есть противоречивые нормы, не соответствующие Конституции. В частности речь идет об обязательной регистрации электронного кабинета.
- Командир батальона ударных БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил, что Украине необходимо ввести систему рекрутинга. Человек должен четко знать, что его ждет после мобилизации.