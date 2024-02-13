Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Україні потрібне якісне поповнення особового складу. Для цього треба запровадити новий закон про мобілізацію.
До теми Мобілізація у 2024 році: які основні зміни чекають на українців
Військовим потрібна ротація
Як наголосив Березовець, не варто думати, що одразу після мобілізації людину кинуть у зону бойових дій. Спочатку йде вишкіл тривалістю 2 – 3 місяці. А на деякі військові професії навчання триває і довше.
Хочу розвіяти страхи щодо потрапляння в лави ЗСУ. Це не означає, що вас негайно кинуть в зону бойових дій. Безпосередньо в зоні бойових дій перебуває меншість військових. Основна частина займається логістикою, медичним обслуговуванням, штабні посади тощо,
– сказав Березовець.
Військові, які перебувають на передовій, потребують поповнення та ротації. Деякі підрозділи місяцями не мають можливості виведення в тил. Їм потрібні відпустки та відновлення здоров'я.
Війна – це дуже виснажливо для організму. Наші побратими мають поранення, множинні контузії. Люди не залізні. Їм потрібен відпочинок. Тому якісне поповнення ЗСУ – це не забаганка українських командувачів, а потреба,
– зазначив Березовець.
Мобілізація в Україні: коротко
- 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Відомо, що його ще будуть доопрацьовувати. Імовірно, документи ухвалять наприкінці лютого, а підпишуть у березні. Процес почне діяти ближче до квітня.
- У законопроєкті є суперечливі норми, що не відповідають Конституції. Зокрема, ідеться про обов'язкову реєстрацію електронного кабінету.
- Командир батальйону ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив, що Україні потрібно запровадити систему рекрутингу. Людина має чітко знати, що на неї чекає після мобілізації.