Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Україні потрібне якісне поповнення особового складу. Для цього треба запровадити новий закон про мобілізацію.

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Військовим потрібна ротація

Як наголосив Березовець, не варто думати, що одразу після мобілізації людину кинуть у зону бойових дій. Спочатку йде вишкіл тривалістю 2 – 3 місяці. А на деякі військові професії навчання триває і довше.

Хочу розвіяти страхи щодо потрапляння в лави ЗСУ. Це не означає, що вас негайно кинуть в зону бойових дій. Безпосередньо в зоні бойових дій перебуває меншість військових. Основна частина займається логістикою, медичним обслуговуванням, штабні посади тощо,

– сказав Березовець.

Військові, які перебувають на передовій, потребують поповнення та ротації. Деякі підрозділи місяцями не мають можливості виведення в тил. Їм потрібні відпустки та відновлення здоров'я.

Війна – це дуже виснажливо для організму. Наші побратими мають поранення, множинні контузії. Люди не залізні. Їм потрібен відпочинок. Тому якісне поповнення ЗСУ – це не забаганка українських командувачів, а потреба,

– зазначив Березовець.

Мобілізація в Україні: коротко