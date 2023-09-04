Мобилизация продолжается: могут ли вручить повестку сразу после женитьбы или развода

На сегодняшний день в Украине продолжается военное положение и проведение общей мобилизации. Многих интересует вопрос, вручают ли повестки сразу после регистрации брака или развода.

Детальнее об этом – рассказала адвокат Катерина Анищенко. По ее словам, сейчас ЗАГСы активнее сообщают военкоматы о том, что тот или иной гражданин развелся или женился.

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Вручают ли повестки сразу после свадьбы и развода

Как рассказала юрист, информация о рождении, смерти, смене имени или фамилии, гражданского состояния всегда была в реестрах актов гражданского состояния.

Ко мне обращались клиентки, которые хотели развестись, а мужчины просили отложить этот вопрос. Их тогда, мол, сразу отправят на фронт. Но как это происходит на самом деле? Например, если развод происходит через суд, одно такое решение направляется женщине, второе – мужчине, а третье – в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС). Эти органы имеют доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния,

– объяснила Анищенко.

Так когда суд выносит постановление о разводе, то в реестр актов гражданского состояния вносят данные об изменении гражданского состояния. Обязанность направлять эти данные в районный ТЦК в ЗАГСов была еще до полномасштабного вторжения.

"Но до войны это могли делать, а могли и не делать. Ответственности директора ЗАГСа за неотправку данных не было предусмотрено. А сейчас эту ситуацию взяли на контроль, и ЗАГСы активнее сообщают военкоматы о том, что тот или иной гражданин развелся или женился. это не значит, что ему сразу пришлют повестку. Это не имеет причинно-следственной связи", – подчеркнула адвокат.

Кому могут вручить повестку второй раз

Повестки могут вручать повторно: