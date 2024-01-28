Сможет ли Украина подготовить 500 тысяч мобилизованных: в ВСУ дали четкий ответ

Владимир Зеленский рассказывал, что на одной из ставок военные предлагали мобилизовать дополнительно 400 – 500 тысяч человек. В конце концов, у Украины есть возможность подготовить такое количество мобилизованных граждан.

Командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк отметил, что есть возможность подготовить любое количество личного состава, которое будет определено новым законом о мобилизации. Этот документ уже может быть принят в скором времени.

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В ВСУ рассказали о возможности подготовки 500 тысяч человек

Николюк отметил, что украинское военное командование постоянно проводит служебные совещания, где уточняют фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава. Ведь значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач.

Однако генерал заверил, что на сегодня ВСУ способны научить любое количество личного состава.

500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч – как будет определено законом о мобилизации, мы готовы,

– подчеркнул он.

Николюк также добавил, что по состоянию на это время за границей было подготовлено 20% наших военнослужащих, а остальное – в Украине. Генерал также уточнил, что Украина по боевому опыту уже "на несколько лет опережает тех, кто ее учит".

"Мы, конечно, обмениваемся этим опытом, но необходимо учитывать, что все не стоит на месте. Любая война меняется, и эти тонкости необходимо учитывать", – объяснил Николюк.

Отвечая на вопрос, какие специалисты в армии сейчас наиболее нужны, командующий сказал, что это пехота, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, а также пехота, которая заходит на вражеские позиции, отражает врага.

В то же время генерал подчеркнул, что важными для нашей армии также остаются и операторы беспилотников, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, и другие нужные нашему войску профессии.

Военные предлагали мобилизовать 500 тысяч украинцев