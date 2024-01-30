Работа ТЦК: в Сухопутных войсках прокомментировали "вылов" мужчин на улицах

В Украине немало возмущения вызывают действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В то же время, они действуют согласно действующему законодательству.

Если бы нардепы согласовали изменения в законопроект о мобилизации работа ТЦК могла бы претерпеть трансформации, что отвергло бы все претензии. Об этом24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Заметим, что в СМИ сообщают, что Кабинет Министров утвердил новый проект закона о мобилизации.

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Вручение повесток на улицах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хотел бы, чтобы работники ТЦК "вылавливали" людей на улицах и вручали им повестки.

С одной стороны так президент считает так как должно быть комфортно для населения, а с другой стороны говорится о том, что сейчас не изменены процедуры. Работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством его приказами и требованиями,

– заметил Иван Тимочко.

Работники ТЦК это в основном люди, которые уже воевали на фронте или ограниченно пригодны для военной службы в рядах регулярной армии. У них есть процедура вручения повесток и они действуют по ней.

"Если есть необходимость это отменить, тогда это нужно делать на законодательном уровне. Пока что четких определений и правил для общества что для военных (нет 24 Канал). Это уже можно было давно сделать прописать порядки и соблюдать их", – отметил Тимочко.

Если введут новые законы о проведении мобилизации, тогда многие спорные вопросы, в частности, с работой ТЦК исчезнут.

Мобилизационные потребности Украины

О ротации и демобилизации было проговорено много, однако этот вопрос, прежде всего, должно заботиться военное руководство страны.

Если это предлагают политики, лучше им побыть в стороне. Они вообще не понимают как живое и как действует армия, как происходят ротационные работы, логистические работы. Это должны делать военные,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

В конце концов, Украине также предоставляют новое вооружение в частности бронетехнику и системы ПВО. На них должны работать украинские экипажи, которых сейчас не хватает. Им также необходимо провести обучение подготовить.

Кроме того, когда впервые начали говорить о новом законопроекте о мобилизации озвучивали цифру в 500 тысяч человек которых дополнительно нужно призвать. Такими называли ротационные нужды Вооруженных сил Украины.

"Это опять же привет тем политикам, которые рассказывают басни о том, что воевать должен кто-то другой. Цифра 500 тысяч, которая была озвучена, она есть. В эту цифру нужно вкладывать все: мобилизационный ресурс, экипажи, потери, и ротационные процессы. Это огромный пласт работы, который будет нуждаться в огромном количестве военных", – пояснил Тимочко.

По словам Совета резервистов Сухопутных войск, на втором году войны почему-то начали преобладать преференции политиков, а не преференции защиты страны. Однако это не означает, что люди должны отказываться идти воевать "за олигархов", потому что прежде всего говорится о защите себя своей семьи и государства.

Законопроект о мобилизации нужно принять немедленно

Ограничение прав или полномочий вопроса о мобилизационной работе или принуждении всегда прописано в законе о военном положении. Когда происходит работа, которая иногда требует жестких решений, за ней сразу следует погоня за рейтингами.

Суровые времена требуют строгих решений и ответственности людей. Мы находимся в состоянии войны и на отказ защищать родину или на действия людей, которые в силу своих амбиций работают на разъединение Украины, нужно безотлагательно реагировать соответствующим образом в рамках законодательства,

– подчеркнул Тимочко.

Это, в частности, касается и проблемы с уклонистами

"Меня очень удивляет почему многие наши политики пытаются понравиться уклонистам. Человек, уклоняющийся от обязанности защищать страну, отказывающийся быть честным со страной или армией, так же будет нечестен и с вами политиками. Где гарантии, что люди, которым вы сегодня пытаетесь понравиться, завтра за вас проголосуют? А вот вред для страны вы наносите уже", – подчеркнул Тимочко.

Речь конечно не обо всех политиках, однако о тех, кто затягивает изменения в законодательство о мобилизации и воинских обязанностях. В конце концов в законопроекте есть лишь несколько пунктов о мобилизации, а сам закон достаточно большой и затрагивает очень много сфер.

"Он даст возможность формировать и экономический вопрос даст возможность предпринимателям знать, как они будут жить и работать в ближайшее время, даст понимание молодежи, как и кто их будет учить какие сроки. Всем станет легче и поймем когда есть открытые правила игры и четкая информация", – отметил Тимочко.

Непринятие законопроекта о мобилизации возбуждает общество и вызывает все больше негативных дискуссий. Мнение о том, что кто-то будет воевать за украинцев, очень вредно, и показывает врагу неготовность людей к сопротивлению. Это по существу и стало одним из мотивов полномасштабного вторжения россияне были уверены, что с ними не будут бороться.

Поэтому консолидация внутри Украины является обязательным требованием победы.

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