Зеленский ответил, мобилизуют ли выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру

Уже более двух лет в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Распространяется ли она на студентов-выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру, ответил президент.

Украинский лидер 28 марта посетил Сумскую область. В частности, пообщался со студентами. Президент прокомментировал вопрос мобилизации, передает 24 Канал.

Кстати Будут ли мобилизовать в Украине с 18 лет: Зеленский категорически ответил оппонентам

"Так действует закон"

Что касается общей мобилизации, которая есть с первого дня войны, она пока не менялась в том или ином направлении... Я думаю, если они (выпускники перед поступлением в магистратуру или аспирантуру – 24 Канал) не мобилизационного возраста, то никак подпадут под мобилизацию. Так действует закон,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, понимает, что есть очень много разной информации, в частности, провокационной, неправильной – негативной. Зеленский отметил, что есть запросы по изменению возраста. Напомнил, что за закон о снижении до 25 лет проголосовала Рада.

Но это точно не касается 22, 23, 24 лет. Сейчас новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет,

– подчеркнул глава государства.

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