Будут ли служить все: Зеленский рассказал, что будет с мобилизацией
ВСУ продолжают освобождать нашу территорию от захватчиков, нередко ценой значительных потерь. Президент Зеленский рассказал, планирует ли пополнять украинское войско новыми силами.
Чтобы начать речь об увеличении призыва, следует устранить недостатки в органах мобилизации. Об этом заявил президент Зеленский на пресс-конференции после саммита Крымской платформы, передает 24 Канал.
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Надо упорядочить ТЦК и ВВК
Вопрос усиления мобилизации не новый. На фоне продолжающегося контрнаступления и активных боевых действий логически напрашивается дискуссия о расширении армии. По словам Зеленского, в кругу военных тоже размышляют над этим.
Скажу откровенно, военные просили меня об усилении мобилизации,
– сказал президент.
Глава государства признался, что военные просят призвать на защиту государства больше людей. Впрочем, отметил президент, обсуждать усиление мобилизации пока рано.
Сначала, считает он, нужно навести порядок в органах, непосредственно отвечающих за эту мобилизацию. Речь идет о ТЦК и ВВК, где по приказу президента идет активная проверка.
После того как проблемы в этих органах будут устранены, можно уже начинать разговор об увеличении количества призывников, подчеркнул Зеленский.
Зеленский, ТЦК и ВВК
- Еще в июне Зеленский приказал проверить всех военных на доброчестность. Этот приказ президента позвучал на фоне развернувшегося скандала вокруг одесского военкома Евгения Борисова, которому инкриминируют незаконное обогащение: его семья имеет состояние в Испании, хотя официальные доходы не позволяют им такую роскошь.
- В августе глава государства сообщил, что первые результаты проверки ТЦК неутешительны – было обнаружено множество злоупотреблений. 11 августа во время заседания СНБО президент принял решение об увольнении всех областных военкомов, а 17 августа подписал соответствующий указ. Он пригрозил недобропорядочным руководителям ТЦК ответственностью.
- Кроме того, Зеленский заявил, что новыми главами ТЦК должны быть воины, потерявшие здоровье на фронте.
- На заседании СНБО президент также анонсировал проверки военно-врачебных комиссий.
- 22 августа стало известно о более 200 одновременных обысках в военкоматах. Причиной стало разоблачение масштабных схем уклонения от призыва. Позже выяснилось, что правоохранители изъяли более 10 000 медицинских документов.