Мобилизация в 2023 году: в каких случаях могут отменить отсрочку от армии

Некоторые категории военнообязанных имеют право на получение отсрочки от прохождения службы. Однако в некоторых случаях такая опция может быть отменена.

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Юристы объяснили, какие есть законные основания для отмены отсрочки от армии.

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Отмена отсрочки

В Украине существует официальный перечень категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Его частично расширили в августе этого года, и с тех пор он не отмечал изменений. Речь идет о таких категориях украинцев:

Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Лица с инвалидностью I – III групп, а также лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или тяжелой болезнью.

Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста.

Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями/инвалидностью I – II групп и нуждающиеся в постоянном уходе.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.

Лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Юристы отмечают, что при определенных условиях можно лишиться права на отсрочку. Согласно пункту 12 Порядка бронирования военнообязанных, отсрочка подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;

ликвидации органа власти либо компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Отсрочка для студентов: что известно

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что в последнее время на бакалавриат начало поступать очень много мужчин призывного возраста. Люди часто используют высшее образование как средство обходить военную службу.

Сейчас в Раде есть несколько законопроектов, имеющих целью исправить эту ситуацию. В настоящее время предложения сводятся к тому, что получение первого образования должно нести за собой право на отсрочку. Если же человек планирует удвоить свою степень бакалавра или магистра, отсрочку хотят аннулировать.

Следует отметить, что в случае, если студента в возрасте от 27 лет, который учится на дневной форме обучения, отчисляют, получает ли он академический отпуск, то такой студент подпадает под мобилизацию.