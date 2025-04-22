Повестки вручают по-новому: что нужно знать в 2025 году
- Мужчины могут получить повестку в любом месте, причем вручать ее могут не только представители ТЦК, но и органы местного самоуправления и руководители предприятий.
- Повестки могут направляться по почте с обязательной пометкой "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".
Законодательство о мобилизации предусматривает, что мужчины могут получить повестку в любом месте – на улице, блокпосте, по месту жительства или работы.
Вручать повестку могут не только представители ТЦК, но и органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, передает 24 Канал.
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Как вручаются повестки
Во время мобилизации украинцы от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ.
Сам процесс проверки документов сопровождается фото- и видеофиксацией. Также уполномоченные лица ТЦК обязательно должны по просьбе военнообязанного показывать свои служебные удостоверения.
Повестка считается врученной только тогда, когда человек лично ее получил и поставил подпись.
С 18 июля 2024 повестки мужчинам могут присылать обычной почтой. Повестка может быть направлена через заказное почтовое отправление с пометками "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".
В случае отказа от подписи, работник почты делает отметку "Адресат отказался", и письмо возвращается отправителю на следующий рабочий день.
Если адресат не явился в течение 3 рабочих дней для получения заказного письма, работник почты делает отметку "Адресат отсутствует по указанному адресу", и письмо возвращается отправителю на следующий день.
Если при доставке адресата нет дома, работник почты должен позвонить ему и оставить сообщение в абонентском ящике о поступлении письма.