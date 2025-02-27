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24 Канал Новости Украины Кого не мобилизуют в 2025 году: подробный перечень категорий по новым правилам
27 февраля, 07:39
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Кого не мобилизуют в 2025 году: подробный перечень категорий по новым правилам

София Рожик

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. По новым правилам мобилизации в 2025 году ряд категорий граждан призывного возраста может не служить.

Кто из пригодных к военной службе в возрасте от 25 до 60 лет имеет право освободиться от мобилизации в 2025 году в силу определенных обстоятельств, пишет 24 Канал.

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Кто может не служить в 2025 году

В Украине на службу призывают лиц в возрасте 25 до 60 лет.

Обратите внимание! В 2025 году снижение мобилизационного возраста пока не планируется. Вместо этого мужчины 18 – 24 лет, которые хотят служить, могут заключить контракт в год.

В этом году от мобилизации могут отказаться:

  • непригодны к службе по состоянию здоровья, что подтверждает заключение врачебно-квалификационной комиссии, или же по возрасту;
  • временно непригодные лица на срок 6 – 12 месяцев. Здесь также требуется соответствующее заключение врачебно-квалификационной комиссии. По истечении определенного срока нужно повторно пройти медицинское освидетельствование;
  • сотрудники, которые имеют бронирование;
  • многодетные родители, воспитывающих 3 и более несовершеннолетних детей, кроме разведенных родителей и тех, кто не платит алименты свыше 3 месяцев. Сюда же относятся женщины и мужчины, какой самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, а также – родители, опекуны, приемные родители, усыновители, какой имеют малолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, родители, которые содержат совершеннолетнюю ребенка с инвалидностью 1 – 2 группы, и усыновители, опекуны, родители-воспитатели, патронатные воспитатели с малолетним ребёнком.

Кого не мобилизуют на определенных законом основаниях

Ряд категорий граждан не будут мобилизованы на условиях, определенных законом.

Среди них:

  • постоянно ухаживают за больной женой или мужем, ребенком, отцом на определенных законом условиях;
  • опекуны недееспособного лица, если это признано судом;
  • лица, какой имеют жену или мужа с инвалидностью 1 или 2 группы, а также инвалидностью 3 группы из-за онкологического заболевания, отсутствие конечностей, психическое расстройство, детский церебральный паралич или другой синдром паралича;
  • граждане, на содержании которых есть один из родителей (в том числе родители своих супругов) из инвалидностью 1 или 2 группы;
  • лица, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка в случае, если имеют у супругов военнослужащего;
  • близкие родственники погибших или без вести пропавших во время АТО, ООС или полномасштабная война;
  • семьи Героев Украины, погибших во время Революции Достоинства;
  • лица, получающие образование : профессионально-техническую, профессиональное высшее и высшее образование. Они должны учиться по дневной или дуальной форме обучения и получать уровень образования, выше предварительно добытого;
  • докторанты и интерны.