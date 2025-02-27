Кого не мобилизуют в 2025 году: подробный перечень категорий по новым правилам
В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. По новым правилам мобилизации в 2025 году ряд категорий граждан призывного возраста может не служить.
Кто из пригодных к военной службе в возрасте от 25 до 60 лет имеет право освободиться от мобилизации в 2025 году в силу определенных обстоятельств, пишет 24 Канал.
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Кто может не служить в 2025 году
В Украине на службу призывают лиц в возрасте 25 до 60 лет.
Обратите внимание! В 2025 году снижение мобилизационного возраста пока не планируется. Вместо этого мужчины 18 – 24 лет, которые хотят служить, могут заключить контракт в год.
В этом году от мобилизации могут отказаться:
- непригодны к службе по состоянию здоровья, что подтверждает заключение врачебно-квалификационной комиссии, или же по возрасту;
- временно непригодные лица на срок 6 – 12 месяцев. Здесь также требуется соответствующее заключение врачебно-квалификационной комиссии. По истечении определенного срока нужно повторно пройти медицинское освидетельствование;
- сотрудники, которые имеют бронирование;
- многодетные родители, воспитывающих 3 и более несовершеннолетних детей, кроме разведенных родителей и тех, кто не платит алименты свыше 3 месяцев. Сюда же относятся женщины и мужчины, какой самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, а также – родители, опекуны, приемные родители, усыновители, какой имеют малолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, родители, которые содержат совершеннолетнюю ребенка с инвалидностью 1 – 2 группы, и усыновители, опекуны, родители-воспитатели, патронатные воспитатели с малолетним ребёнком.
Кого не мобилизуют на определенных законом основаниях
Ряд категорий граждан не будут мобилизованы на условиях, определенных законом.
Среди них:
- постоянно ухаживают за больной женой или мужем, ребенком, отцом на определенных законом условиях;
- опекуны недееспособного лица, если это признано судом;
- лица, какой имеют жену или мужа с инвалидностью 1 или 2 группы, а также инвалидностью 3 группы из-за онкологического заболевания, отсутствие конечностей, психическое расстройство, детский церебральный паралич или другой синдром паралича;
- граждане, на содержании которых есть один из родителей (в том числе родители своих супругов) из инвалидностью 1 или 2 группы;
- лица, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка в случае, если имеют у супругов военнослужащего;
- близкие родственники погибших или без вести пропавших во время АТО, ООС или полномасштабная война;
- семьи Героев Украины, погибших во время Революции Достоинства;
- лица, получающие образование : профессионально-техническую, профессиональное высшее и высшее образование. Они должны учиться по дневной или дуальной форме обучения и получать уровень образования, выше предварительно добытого;
- докторанты и интерны.