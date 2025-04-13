Кто полностью непригоден к службе в 2025 году: список болезней и социальные нюансы

Существует целый ряд болезней, которые делают человека непригодным к службе. Также это могут быть социальные обстоятельства, если человек является единственным кормильцем семьи, или психологические. Под последним подразумеваются болезни нервной системы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Адвокатов Каминской" и Главком.

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Когда человека могут признать полностью непригодным к службе

Во время мобилизации и прохождения ВВК могут принять решение о том, что военнообязанный непригоден к военной службе. Такое решение могут принять на основании медицинских, психологических и социальных обстоятельств.

Вопрос непригодности регулирует ряд нормативно-правовых актов - Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", постановление КМУ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", приказ Минздрава "Об утверждении Перечня заболеваний, с которыми лица признаются непригодными к военной службе", Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституция Украины.

Какие диагнозы делают человека полностью непригодным к службе:

инфекционные и вирусные болезни и их последствия, которые не поддаются или трудно поддаются лечению;

активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

все формы хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;

болезнь, обусловлена ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией;

воспалительные болезни центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие болезни ЦНС, (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), быстро прогрессирующие;

лица с заболеваниями крови, чье состояние диагностировано как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (значительное нарушение функции органов и систем).

Следует сказать, что окончательное решение по оценке пригодности/непригодности – за ВВК. Именно там учитывают все медицинские, психологические и социальные нюансы военнообязанного.

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