Кого из студентов могут мобилизовать уже в апреле

Для большинства учащихся колледжей и высших учебных заведений действует отсрочка. Но есть исключения. Некоторые студенты могут получить повестку на законных основаниях.

Отметим, что право на отсрочку от мобилизации имеют студенты, аспиранты, докторанты, которые получают первое высшее образование по дневной или дуальной форме, передает 24 Канал.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Получить повестку могут студенты, которые

учатся на заочной или вечерней форме:

получают второе / третье высшее или профессиональное образование;

имеют статус военнообязанных (служили в армии или получили военный опыт);

были отчислены;

не оформили или не продлили отсрочку;

находятся в промежуточном периоде между ступенями обучения (например, во время каникул между бакалавриатом и магистратурой).

К слову, с 1 сентября 2025 года в вузах начнет действовать обязательная для юношей базовая общевойсковая подготовка студентов. После завершения программы студенты примут присягу и получат военную специальность. Если человек откажется ее проходить, то его отчислят из университета.